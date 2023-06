"Mal réveillé" et balayé par Alcaraz, Tsitsipas ne veut "plus prendre de pilules de mélatonine"

"La programmation a été un peu difficile depuis quelques jours. J’ai eu des sessions la nuit, pas très tard mais assez tard pour moi, pour dérégler ma programmation d’endormissement, de sommeil", a critiqué Tsitsipas qui a terminé ses troisième tour et 8e de finale après 21h, avant d’être programmé en session nocturne (début du match 20h30) pour son quart.

"Et le sommeil, c’est vital, c’est essentiel. La récupération est ce qu’il y a de plus important lorsqu’on est en compétition et qu’on joue des Grands Chelems. J’ai fait l’erreur autrefois, avant de jouer contre Novak (Djokovic) à Bercy. J’ai eu le même résultat qu’aujourd’hui dans les deux premiers sets. Et donc, la mélatonine a cet effet !", a-t-il poursuivi.

"Bon, je ne veux rien enlever à Carlos, c’est un gamin qui joue très bien, et on ne va pas en parler ! En tout cas, moi, cela m’énerve que cela (la mélatonine, ndlr) ait un tel effet sur moi. On continue, on avance !", a-t-il conclu.



La mélatonine, ou hormone du sommeil, est souvent utilisée pour atténuer les effets du décalage horaire. Mais elle peut entrainer des risques de somnolence, de perte de vigilance ou d’équilibre.