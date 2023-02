Une étude sortie en 2021 dans ScienceMag a analysé les phases de la Lune et l’influence de notre satellite sur le sommeil. L’étude a été conduite par l’Université de Washington à Seattle. Le sommeil de 98 personnes a été analysé par les chercheurs sur un à deux mois en fonction des participants afin de suivre leur rythme de sommeil sur au moins deux cycles lunaires (durant 29,5 jours).

L’étude s’est faite sur 3 communautés avec un accès différent à l’électricité et donc à la lumière nocturne : l’une n’avait pas du tout accès à l’électricité, la 2e en avait partiellement et la 3e en avait complètement. Quelle que soit la communauté, les participants se sont couchés 30 minutes plus tard et ont dormi 50 minutes de moins les nuits précédant la pleine lune.