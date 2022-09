Mal de dos ? Découvrez ce livre qui va vous aider

Le kiné français Grégoire Gibault était l’invité du 8/9 pour son livre Major mouvement – Pour soigner vos douleurs. Dans ce livre que vous pouvez utiliser comme un guide, Major mouvement répertorie les 55 maux les plus fréquents et vous propose le traitement idéal à faire chez vous pour vous soulager et vous reconstruire rapidement.

Grégoire Gibault est kiné de formation, en 2017, il décide de créer Major mouvement sur Instagram. Une sorte de personnage attachant, drôle parfois naïf de "professionnel de santé". Il vulgarise sa profession en vidéo et la rend accessible au plus grand public.

Avec son livre Major mouvement – Pour soigner vos douleurs, Grégoire Gibault vous propose un arbre décisionnel par douleur. Chaque douleur a un type de visage, des douleurs liées à un spondylolisthésis c’est une petite fuite du corps vertébral de la 5e vertèbre lombaire et sa donne des douleurs quand on est en extension. Ces douleurs ne sont pas les mêmes que quand on a une hernie discale qui provoque des douleurs quand on est en flexion.