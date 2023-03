Mal au ventre : Les fibres alimentaires peuvent-elles aggraver les symptômes ?

En réalité, on parle de fibres, mais il existe plusieurs familles de fibres différentes, qui vont avoir des caractéristiques différentes. On va avoir notamment des fibres solubles, qui peuvent donc se dissoudre dans l’eau, et qui vont former un gel. Et c’est la formation de ce gel qui permet notamment de baisser la glycémie ou le cholestérol. On va donc les privilégier si on recherche des effets métaboliques.

Les fibres insolubles sont, elles, un peu plus efficaces pour gonfler le volume des selles et faciliter le transit. On va plutôt les favoriser pour les effets sur le transit, ou pour réduire la présence de certaines substances toxiques dans l’intestin.