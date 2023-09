Makro, Delhaize, Match, Mestdagh: la grande distribution souffre, Cora est-il le prochain sur la liste ?

Delhaize, Mestdagh, Match et peut-être Cora prochainement, qu’est ce qui pousse les grands groupes à rationaliser, franchiser ou revendre ? L’inflation des coûts de l’énergie mais aussi l’augmentation des tickets de caisse provoquent-elles les mouvements constatés ces derniers mois ?

Pour le rédacteur en chef de Gondola, cela dépend des situations : " Le cas de Match et Smatch, je ne le range pas dans ce contexte-là parce qu’ils étaient déjà en délicatesse depuis longtemps. Ils avaient leur qualité évidemment. Mais il est certain que par exemple en termes de prix, ils étaient mal positionnés. Ils étaient même les plus mal positionnés sur le marché : quand ils voulaient essayer de baisser les prix, ils passaient dans le rouge, c’est-à-dire qu’ils perdaient de l’argent. Donc c’était une sorte d’équation très compliquée. Mais c’est vrai que l’inflation, ça ne va rien arranger parce que les gens sont encore plus sensibles aux prix. Et donc si vous n’êtes pas le moins cher ou le plus attractif, vous allez avoir d’autant plus de problèmes."

Un secteur qui s’en met plein les poches ?

Les bénéfices du commerce alimentaire ont plus que doublé en 2020 (+108%), selon les données de la Banque nationale compilées par la CSC Alimentation mais comment expliquer alors ces franchisations et ses reventes ?

Le secteur ne profite-t-il pas, en Belgique, de l’inflation ? Pour Christophe Sancy, ce n’est pas si simple : "Il suffit de voir les résultats des grands groupes, et en particulier les résultats des grands groupes s’ils sont en Belgique. Une grande partie est bénéficiaire. C’est malgré tout, des domaines où l’on travaille sur des marges étroites. Et donc si la consommation tombe en panne, ce que l’on voit aujourd’hui c’est que les volumes de vente sont à la baisse parce que tout le monde se serre la ceinture, ça peut menacer la rentabilité. Il y a eu des périodes, notamment la période du Covid, qui ont été très bénéficiaires, en particulier au magasin de proximité. Les gens n’allaient plus au restaurant, donc ils allaient acheter pour cuisiner chez eux. Nous avons eu deux années qui ont été exceptionnelles pour beaucoup de magasins, pas les plus grands."