"Making Soil" réflexion fertile sur l'état de la Nature - Gabriela Albergaria à la galerie LMNO

Gabriela Albergaria est une grande marcheuse. Elle explore les forêts en Amazonie, en Californie, dans son Portugal natal ou, à Bruxelles, en Forêt de Soignes. Une forêt directement liée aux dessins et à la sculpture exposés chez LMNO. Les dessins, imbriqués dans une photographie, jouent avec le concept de paysage imaginé. Le document photographique montre un chemin balisé en forêt, métaphore de l'intervention humaine. Alors que le dessin, toujours au crayon vert, est soit la continuité logique de la photo, soit une autre possibilité d’évolution. Un flottement entre la réalité et la fiction, explique l’artiste, puisqu’on ne voit pas le haut des arbres en marchant dans une forêt. On circule plutôt parmi des masses colorées et, à moins d'avoir le nez en l'air, on imagine le reste. Face à ces photo-dessins, nous voilà dans un entre-deux entre présent et futur hypothétique. La fragilité du coup de crayon sur le papier est comme la métaphore d’un devenir en tension. Une alerte : la photographie est le socle bien réel d’une nature diverse et généreuse qui pourrait ne se déployer que dans notre imagination.