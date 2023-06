Makan, travailleur sans-papiers, dans 'Premier de corvée' : "On n'est pas en vacances, on est venus ici pour bosser !"

Découvrez l’histoire de Makan Baradji, racontée par la journaliste Julia Pascual, le photographe Camille Millerand et le réalisateur Émile Costard, dans le documentaire Premier de corvée. Un film poignant, dont Makan est également le co-auteur, à ne pas manquer ce mardi soir à 22h45 sur La Trois et en replay sur Auvio.

"Tu vas sortir du pays." Comme son père et son grand-père avant lui, Makan Baradji a fui son Mali natal pour s’exiler en France il y a trois ans. Le lendemain de son arrivée par la mer, le jeune sans-papiers commence immédiatement à travailler. D’abord comme serveur dans un café en face du Louvre, avant d’enchaîner les petits boulots à droite et à gauche pour nourrir sa famille restée au pays.

Menacé d’être expulsé à tout moment, Makan vit dans la peur constante, mais il veut se battre et s’engage pour défendre les droits des travailleurs sans-papiers. C’est lors d’une permanence dans les locaux du syndicat français CGT, qu’il rencontre Julia, Camille et Émile. Ensemble, ils se lancent dans la réalisation d’un documentaire. "Nous décidons de le suivre pendant un an. Le film raconte ses deux boulots, l’un dans un café, l’autre comme livreur à vélo, sa vie dans un foyer", explique le photographe Camille Millerand dans une interview accordée au média 15-38 Méditerranée.

Premier de corvée montre la dure réalité de la vie d’un travailleur anonyme qui se bat au quotidien pour obtenir un titre de séjour. L’histoire de Makan, c’est aussi celle de tant d’autres sans-papiers en quête d’une vie meilleure, pour eux, mais surtout aussi pour leurs proches. "On est venus ici pour bosser. Ta famille est dans la merde et toi aussi. Tu es venu pour aider la famille", rappelle Makan.

