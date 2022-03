Le Real Madrid s'est imposé 0-3 ce lundi dans un match décalé de la 28e journée de la Liga. Les buts de la rencontre ont été inscrits par les inévitables Vinicius (55') et Karim Benzema (76' et 82'). Grâce à cette victoire, le Real Madrid reprend 10 points d'avance en tête de la liga sur son plus proche poursuivant, le FC Séville.

Du côté belge, Thibaut Courtois était titulaire et a vécu une soirée somme toute tranquille. Eden Hazard a de son côté passé toute la rencontre sur le banc.