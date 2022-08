Majoritairement du fait de l’humain, les feux de forêt sont de plus en plus fréquents en Belgique

L’une des solutions pour limiter ainsi les feux de forêt tiendrait dans le fait de diversifier les essences et les âges d’arbres plantés. La création de petites parcelles forestières permettrait ainsi de retarder la progression du feu. Une autre idée serait de créer des petits fossés entre les différents bois et praires afin d’éviter la propagation par rayonnement.

Pour le colonel des pompiers de la zone Val de Sambre, il importe surtout d’augmenter les effectifs des pompiers. "La période propice aux feux de forêt s’étend généralement de juin à août, mais je suis persuadé qu’elle est amenée à s’allonger dans le futur. Et c’est justement la difficulté que nous avons, nous, zones de secours. Avec les périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, qui augmentent le risque de feux, les inondations que nous avons connues et les autres interventions, nos missions sont nettement plus conséquentes qu’avant." Or, plus les pompiers sont nombreux, plus la possibilité de limiter les incendies, voire de les éviter, augmente. Mais pour cela, "une formation supérieure doit être mise en place en Belgique", conclut Marc Gilbert.