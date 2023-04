Maj – Une page se tourne pour les "Pokémons"

Sacha et Pikachu, c’est fini ! Vu que Sacha a atteint son objectif de devenir le meilleur dresseur Pokémon, maintenant, l’histoire est finie. Du coup, la série Pokémon lance une nouvelle aventure, "Pokémon, les Horizons" avec un nouveau duo : Liko et Rhod. Le premier épisode sort ce vendredi 14 avril au Japon et sera dispo chez nous prochainement.