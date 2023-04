Maj – Privé de cola à l’école !

Les distributeurs de “Coca-Cola” vont disparaître de ton école ! La marque l’a annoncé il y a une semaine : pour la santé des ados, ils décident de retirer leurs distributeurs dans toutes les écoles secondaires belges et luxembourgeoises. Après, ton école peut encore vendre des boissons de la marque Coca-Cola, ça peut être à la cafétéria ou dans un distributeur d’une autre marque. Mais bon… le but c’est de réduire ta consommation de sodas donc profites de l’occasion pour changer tes habitudes ! Par exemple, achète-toi une belle gourde de compét, remplis-la d’eau tous les matins et essaie de la boire entièrement avant la fin des cours.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.