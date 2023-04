Maj – L’Union Saint-Gilloise racontée aux ados

Je vais te raconter une histoire belge incroyable ! Et cette histoire, c’est celle de l’Union Saint-Gilloise ! Les mecs sont en quart de finale de l’Europa League ! Alors qu’ils viennent à peine de remonter en première division la saison passée après 48 ans dans les divisions inférieures.

Bref, histoire de dingue qui commence le 1er novembre 1887, jour où une bande de potes de Saint-Gilles décide de créer un club de foot. Du coup l’Union, c’est un des plus vieux clubs de Belgique, le 10e exactement ! Et assez rapidement, ils défoncent tout sur leur passage.

Entre 1904 et 1935, ils sont 11x champions de Belgique. Ce qui en fait le 3e club belge le plus titré derrière Anderlecht (34 titres) et le Club de Bruges (17 titres). D’ailleurs entre 1933 et 1935 ils enchaînent 60 matches sans défaite, ce qui leur vaut le surnom d’Union 60 (Un surnom qui leur va à merveille vu que le code postal de la commune de Saint-Gilles c’est 1060).

Mais bon après, ça clairement, l’âge d’or de l’Union est passé, plus aucun titre en vue, et à partir de 1973, c’est la descente aux enfers. Ils sont relégués en deuxième division et ne remettront plus les pieds en première division avant 2021 !

C’est le Yoyo entre la D3 et la D2 pendant plus de 40 ans avec même un passage en 4e division au début des années ‘80. Mais en 2018, un investisseur britannique Tony Bloom, proprio de Brighton rachète l’Union et le mec a des ambitions ! 3 ans plus tard le club ne se contente pas de retrouver la D1, il domine la compétition toute la saison avant de se faire dépasser à la toute fin par Bruges. (#Seum)

Cette saison-ci, l’Union est toujours au top du classement et est clairement dans la course pour aller choper son 12e titre et ils sont en ¼ de finale de l’Europa League (à voir sur Tipik & Auvio ???) face au Bayer Leverkusen… Et tout ce qu’on peut dire c’est…. Allez allez allez USG !

