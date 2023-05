Maïwenn est Jeanne du Barry : "Elle n’était pas une femme objet ! "

Cathy Immelen a rencontré la réalisatrice Maïwenn pour son film "Jeanne du Barry" qu’elle réalise et dans lequel elle joue le rôle principal. L’interview intégrale réalisée dans le cadre du Château de Versailles.

Présenté en ouverture du festival de Cannes, ce mardi 16 mai, le film est une nouvelle étape dans la carrière de Maïwenn, un premier film en costume, et un personnage historique qu'elle voulait défendre et réhabiliter. L'enjeu était de rester elle-même dans un contexte historique et académique, même si la réalisatrice et actrice a tout de suite senti les points communs qu’elle partageait avec la célèbre favorite du roi Louis XV : un même tempérament, les mêmes paradoxes, et si elle ne veut pas en faire une sainte - notamment pour son attitude raciste avec son page, la vie de Jeanne du Barry résonne avec la sienne.

Mais attention, pas question de chercher dans ce film une quelconque recherche sur la condition de la femme au 18e siècle, Jeanne du Barry, selon Maïwenn, n’était pas une femme objet !