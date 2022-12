Maitriser la conduite défensive à l’entame de l’hiver, un bon plan sécurité

Ralentir, connaitre les bons réflexes, faire les bons mouvements... Au centre de Maitrise du Volant la conduite défensive n’a plus aucun secret pour les différents moniteurs présents et leurs apprenants. Qu’ils encadrent des clients privés où les forces de la police de la région, Hughes Thomas et ses formateurs rappellent quotidiennement les règles de prudences essentielles à une conduite adaptée en fonction des circonstances environnantes.

L’idée, c’est de pouvoir offrir à chaque conducteur plus de sécurité routière, comme l’explique le moniteur Hughes Thomas : " votre permis de conduire, il vous apprend à conduire, mais ne vous apprend pas à réagir face à des situations qui, espérons-le, arrivent le moins possible. Mais quand ça arrive forcément, il faut essayer d'éviter l'accident et c'est ce que nous essayons évidemment d'inculquer à toute personne qui passe par chez nous, que ce soient les professionnels ou les particuliers ", réagit Hughes Thomas, moniteur.