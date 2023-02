"Maître d’hôtel, ce n'est pas uniquement déposer des assiettes" : l'école hôtelière de Namur veut changer l’image de la fonction

D’une école à l’autre, des détails changent dans la technique de préparation. Pour l’Irish coffee, l’Ecole de Namur tient par exemple à ce que la préparation de la crème fraîche se fasse dans un double fond glacé. "Il faut respecter les traditions", plaide Jean-Michel Genot, enseignant à l’Ecole hôtelière provinciale de Namur. "On essaye de respecter la recette originale qui était supposée ressembler au produit national irlandais qui est la Guinness. Donc on a un mélange harmonieux foncé avec une épaisse couche de crème fraîche par-dessus". Jean-Michel Genot déplore le diktat de l’esthétique. "Un Irish coffee, c’est hautement instagrammable. Le résultat, c’est qu’on voit partout des gens qui font l’Irish en trois couches : l’alcool mélangé avec le sucre, le café et la crème au-dessus. C’est joli à voir mais au niveau gustatif, ça n’a aucun intérêt. Au moment de déguster, soit on doit mélanger et ça donne une sorte de café au lait avec de la crème au-dessus, soit on le boit comme ça et on a une crème pas sucrée, un café amer et pas sucré et on terminera par boire le sucre mélangé à l’alcool".