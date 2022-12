Maisons hantées, fantômes et revenants : rendez-vous avec l’étrange – un podcast en 9 épisodes

Frissonnez en écoutant les histoires les plus troublantes sur les fantômes et autres spectres démoniaques. Dans Maisons hantées, fantômes et revenants : rendez-vous avec l’étrange, Franck Istasse et Bao Anh-Dinh partent à la recherche de preuves pouvant attester si les esprits de l’au-delà communiquent avec le monde des vivants.

De tout temps et dans toutes les civilisations, les histoires de fantômes ont toujours existé. Chez les Romains, les Égyptiens, au Moyen-Age,…

De nos jours, les chasseurs de fantômes, les 'ghostbusters' pullulent sur le web et les réseaux sociaux : ils sont toutes et tous à l’affût d’une apparition ou d’un phénomène paranormal qui se produirait la nuit, au détour d’un couloir sombre dans une maison abandonnée. À grand renfort de caméras, d’enregistreurs ou de détecteurs de chaleur, ils essaient d’obtenir une preuve formelle de l’existence des fantômes. Ils ne sont pas les premiers : aux débuts du spiritisme, soit fin XIXe, début XXe siècle, des passionnés de paranormal et même des scientifiques de renom, comme Camille Flammarion ou Thomas Edison, ont tenté de prouver l’existence de la survivance de l’âme et de l’au-delà.

Car au final, qu’il s’agisse de fantômes, de spectres, d’apparitions, d’esprits frappeurs ou de séances de spiritisme, tout peut se résumer à une seule question : existe-t-il une vie après la mort ?

Voilà la question absolue que nous sommes forcés de nous poser, nous autres simples mortels. Avec la série Maisons hantées, fantômes et revenants : rendez-vous avec l’étrange, La Première vous propose un voyage avec celles et ceux qui enquêtent aux frontières du réel pour tenter de répondre à leurs angoisses existentielles.