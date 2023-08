Maisons hantées, fantômes et revenants : Lucie, la plus belle histoire de fantômes

Au début des années 80 en France, l’histoire de Lucie va prendre une ampleur médiatique incroyable. Une jeune fille décédée au Moyen-Age, qui hante un vieux château construit sous le règne de Charlemagne, le Château de Veauce en Auvergne.

Non seulement le spectre de Lucie apparaissait régulièrement dans les couloirs sombres du château, mais le 8 août 1984, elle apparut à plusieurs personnes en même temps, et se laissa même photographier par un groupe de journalistes.

En 1559, Jacqueline de Lafaillette et son époux Guy de Daillon vivent dans le château de Veauce. Lucie est servante au château, une jeune et charmante jeune fille. Guy de Daillon tombe amoureux de Lucie. Mais lorsqu’il part à la guerre, Jacqueline de Lafayette enferme Lucie par jalousie et lui fait subir toutes sortes de sévices avant de la jeter aux oubliettes, où elle finira ses tristes jours.

Le soir de la mort de Lucie, des paysans aperçoivent sa silhouette en haut de la tour du château, auréolée de blanc… C’est la première apparition de la Dame Blanche.