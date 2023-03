Maisons et appartements à vendre, comment bien préparer sa vente ?

En parlant de futurs travaux, il vous faudra aussi rassembler l'ensemble des factures et devis détaillés des interventions effectuées dans l'habitation depuis 2001.Le dossier d’intervention ultérieure (DIU) est le dossier qui contient les éléments utiles en matière de sécurité et de santé. Il permet la traçabilité des matériaux employés. C'est une obligation européenne. Il faudra aussi faire le point sur votre installation électrique. Si elle n'est pas agréée, c'est un élément qui peut freiner l'acheteur. Cela vaut peut-être la peine d'investir dans quelques adaptations et la réalisation des plans unifilaires.

Votre bien mis en vente est loué? Préparez votre locataire à un possible départ, moyennant un préavis de six mois. Si ce bien fait partie d'un copropriété, vous ajouterez encore les documents suivants : l'acte de base d'achat, et les derniers procès verbaux des assemblées générales.