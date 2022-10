Maisons de ressourcement : un endroit hors du temps pour oublier le cancer

En février dernier, Véronique apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Une terrible nouvelle qui vient totalement renverser sa vie. "Tout au début quand j’ai appris que j’étais malade, c’était la douche froide", explique-t-elle. Et puis, quelques semaines plus tard, Véronique entend parler de la maison de ressourcement "le joli clos", là à quelques mètres de l’hôpital de Jolimont où elle vient plusieurs fois par semaine suivre sa chimiothérapie. "J’ai commencé les soins médicaux et puis on m’a proposé de venir ici pour prendre soin de moi autrement. J’ai découvert cette bulle ici où je peux vraiment me poser et me ressourcer et ne pas non plus peser seulement sur ma famille et sur mes amis. Ça me permet de rencontrer d’autres personnes et de pouvoir parler ici de comment je vis les choses dans un endroit très bienveillant".