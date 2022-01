Maisons de repos : "Les normes de personnel datent de plus de 40 ans et ne couvrent pas les besoins réels"

En Belgique, le manque de personnel dans les maisons de repos et de soins n’est pas neuf. Cela fait des années que ce secteur est concerné, et crise du Covid avec l’absentéisme n’a rien arrangé, explique Vincent Fredericq, secrétaire général de Femarbel, la Fédération des maisons de repos : "Cela s’ajoute à des normes de personnel qui datent de plus de 40 ans et qui ne couvrent pas les besoins réels. Dans tous les établissements il y a du personnel supplémentaire par rapport au personnel prévu par ces normes, donc au personnel financé qui se trouve à la charge des résidents. Le problème fondamental, et la crise Covid aura peut-être comme conséquence nécessaire d’avoir une vraie réflexion sur les équipes de personnel et les charges de travail qui pèsent notamment sur les infirmiers et les aides-soignants par l’adjonction d’autres catégories de personnel, comme par exemple des assistants logistiques qui peuvent soulager les soignants, pour des réfections de lits ou apporter des repas, qui auront plus de temps pour être auprès des patients".