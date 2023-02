Maisons anciennes place du martyr à Verviers : la Région défavorable à la démolition

Aujourd’hui, les pans de bois sont recouverts d’une bâche noire. Ces maisons ont subi l’inondation il y a un an et demi. Elles sont pourtant toujours debout. Pour le propriétaire va se poser une question : combien coûterait une restauration des immeubles anciens ? Ce ne sera pas gratuit et un nouvel immeuble à appartements lui rapporterait plus. La fonctionnaire déléguée assure que restaurer est possible et est d’avis que c’est ça qu’il faut faire, à l’image de ce que réalisent d’autres villes européennes, comme Maastricht, avec leur patrimoine immobilier ancien. La demande de permis n’a pas encore été déposée. Nous avons tenté de joindre le propriétaire des maisons qui ne nous a pas répondu.