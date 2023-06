Maison Hannon, la première phase de restauration de la Maison-Musée de l'Art nouveau est achevée

La Maison Hannon devient une maison-musée dédiée à l'Art nouveau. Elle inaugure à l’étage une première exposition intitulée "Art(s) nouveau(x) belge(s)". van de Velde, Serrurier-Bovy, Hankar &Co. Elle présente l'Art nouveau belge dans sa diversité. Dès son origine, il emprunte des voies différentes. L’Hôtel Tassel conçu par Victor Horta en 1893 est considéré comme LE manifeste de l’Art nouveau et son acte de naissance. La même année, Paul Hankar construit sa maison personnelle. Il ouvre une voie plus géométrique à cet Art nouveau. L’exposition réunit trois créateurs et quelques autres, Henry van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy et Paul Hankar. Horta est absent , mais le maître a son musée à quelques encablures de la Maison Hannon. La visite du Musée Horta reste in-dis-pen-sable !

Werner Adriaenssens, le commissaire de l’exposition, au micro de Pascal Goffaux