Maison Gainsbourg : le sanctuaire de l’artiste ouvre enfin ses portes

De son vivant, la maison attirait déjà de nombreux admirateurs et admiratrices qui taguaient sa façade de messages d’amour pour le chanteur. Située en bordure de Saint-Germain-des-Prés, on devine derrière son mur blanc un grand arbre tandis que la façade arbore le nom du chanteur en lettres dorées. Depuis 1991, très peu de personnes ont pu voir l’intérieur de la bâtisse. La veille de sa mort Serge Gainsbourg confiant à sa fille, Charlotte, les clés de sa maison d’enfance. Le lendemain Charlotte retrouvait son père sans vie dans son lit. Pour elle, cette maison est celle où elle a grandi. Jusqu’à ses 9 ans elle y habite avec sa mère, Jane Birkin, et son père. Mais pour le public, cette maison est l’écrin de la mise en scène de la famille Gainsbourg, celle de Serge et Jane.

Achetée à la fin des années 60, cette petite maison de 130m² s'élève sur 2 étages composés de petites pièces étroites. Décorée par André Higgins, des feutres noirs s’étendent sur les murs intérieurs, des motifs floraux s’étalent sur les sols et un mobilier de bois travaillé décore l’intérieur. Après le départ de Jane Birkin et de Charlotte, le chanteur accumulera les objets dans un ordre impressionnant. Aussi bien les petites choses que de grandes œuvres tel qu’un Dali, un Paul Klee ou encore l’original de la Marseillaise. A la mort de Serge Gainsbourg, sa maison deviendra un véritable lieu de pèlerinage. Ce ne sera finalement que 30 ans plus tard que sa fille, Charlotte, en fera un lieu public, un lieu mythique.

La Maison Gainsbourg ouvrira ses portes les 20 décembre 2023.