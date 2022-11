Maison Eole : des cosmétiques issus de la vigne

À 44 ans, Anne-Sophie Charle décide de passer du monde " dur " de la politique à la " légèreté " de l’univers cosmétique, enfin légèreté, entendons-nous : pour cette fille de pharmacienne, il est hors de question de se lancer sans pouvoir revendiquer une réelle efficacité. " Je me suis rendue dans le vignoble et j’ai cherché ce qui pourrait être valorisé : les feuilles, les sarments et aussi la lie - ce qui reste dans les cuves après le soutirage du vin - et puis j’ai envoyé le tout à mes biochimistes en leur demandant ce qui pouvait être utilisé en cosmétique. "