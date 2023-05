Maison des parlementaires wallons : le bureau du Parlement transmet les dossiers à la Justice

Le bureau du Parlement de Wallonie s’est réuni, ce lundi après-midi, à Namur pour aborder différents dossiers relatifs au chantier de construction et d’aménagement de la maison des parlementaires et à la construction d’un tunnel.

C’est la suite des affaires qui secouent le Parlement wallon depuis septembre dernier. Il y a eu les budgets de la maison des parlementaires et du tunnel de liaison avec le parking qui ont fortement gonflé. Au début du mois, on apprenait que des questions se posaient à propos de l’achat du mobilier de la maison des parlementaires. Le choix du mobilier, des meubles de luxe, dont le prix est élevé interpelle. On s’interroge aussi sur l’appel d’offres lancé pour ce mobilier. A-t-il été taillé sur mesure pour un fournisseur ? Le cahier des charges était à ce point précis qu’il semble avoir été rédigé pour coller au catalogue d’un des soumissionnaires, un magasin namurois.

Le bureau du Parlement a décidé ce lundi de transmettre à la Justice les pièces des dossiers concernant le tunnel et la maison des parlementaires. Même chose pour les pièces relatives au dossier de l’appel d’offres pour le mobilier. Le bureau du Parlement a aussi décidé de se constituer partie civile.