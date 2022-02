Maison de retraite : une comédie revigorante

Milann a toujours été un tire-au-flanc. Son meilleur pote Samy, avec qui il a grandi à l’orphelinat, aimerait bien qu’il devienne enfin adulte, se trouve un boulot qu’il garderait plus de deux jours et qu’il cesse de squatter chez lui.

Mais ça n’est pas encore pour tout de suite. Après s’être pris le chou avec une vieille dame dans la supérette où il avait trouvé un travail, Milann se retrouve avec 300 heures de travaux d’intérêt général à effectuer dans une maison de retraite.

Lui qui a une sainte horreur des personnes âgées, le coup est rude. Mais c’était ça ou la prison.

Pour Milann, les premières semaines à la maison de retraite Les Mimosas ne sont effectivement pas une partie de plaisir. Entre le directeur peu commode et ses consignes strictes à respecter, son cerbère qui surveille le moindre de ses faux pas, et les pensionnaires plus ou moins de bonne composition dont il faut s’occuper, Milann n’est pas à la fête !

Milann, loin d’être un mauvais bougre fini par se faire apprécier des résidents et plus particulièrement de Lino un ancien boxeur qui avec ses 6 potes, pensionnaires comme lui, ne l’avaient jusque-là pas ménagé.

Si Milann va beaucoup apprendre de cette expérience et de la fréquentation de ces sept inséparables, il va de son côté faire le maximum pour protéger les retraités de cette résidence d’une arnaque mise en place par le directeur…