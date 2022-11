"Maison de famille", une immersion au XVIIIe siècle à Namur

Dans cet ancien Hôtel particulier du XVIIIe siècle, classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, on pourrait presque croire que le temps s’est arrêté. L’édifice peu transformé depuis sa construction a gardé sa structure d’antan. Le jardin d’inspiration à la française, le boudoir de Madame et la cuisine où s’activait le personnel autrefois, sont intacts. En réalité, les meubles de l’époque sont partis avec les derniers propriétaires du lieu, mais le musée a réinvesti les pièces dans la plus grande rigueur historique.

Chambres, antichambres, salles de jeux et salons détiennent chaque détail de ce quotidien d’un autre temps. Chaque moment de la journée est illustré à travers une scénographie immersive et une sélection d’œuvres et objets d’époque. Maison de famille offre une belle occasion d’appréhender la vie des nobles du XVIIIe mais aussi de tous ceux qui les servaient et les côtoyaient.

Les visiteurs peuvent également y admirer une collection d’art décoratif du 17e au 19e siècle. La traversée du lieu se fait en général en une petite heure. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la maison est décorée pour l’occasion, sapins de Noël et apparats festifs investissent le lieu.