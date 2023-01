"Maison d'en face", le nouveau spectacle de Léo Walk au Cirque Royal le 31 mars

Le danseur et chorégraphe Léo Walk était l’invité du 8/9 et du Mug pour parler de son spectacle Maison d’en face au Cirque Royal le 31 mars. Un spectacle qui nous plonge dans l’intimité des relations amicales et amoureuses.

À 28 ans, il a déjà un long et riche parcours derrière lui : c’est à quatre ans qu’il commence la danse avec la capoeira, avant de découvrir le hip-hop. Pour lui qui sera diagnostiqué plus tard avec un TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité), c’est une révélation : "j’ai vu cette espèce d’espace de liberté et j’ai vu tellement de possibilités que j’ai voulu faire ça directement", confie-t-il.

Il se fera ensuite repérer sur internet, avant de danser pour de nombreux artistes comme Christine and the Queens, ou Angèle avec qui il a obtenu une Victoire de la musique pour le clip de Tout oublier. Il est également réalisateur et fondateur de la compagnie La Marche bleue. Un ensemble de danseurs issus de tous horizons, de la danse classique à la danse contemporaine et au hip-hop, avec un fil conducteur : "le mouvement, l’émotion, et l’écoute de soi".

C’est une énergie la danse, qui ne véhicule que des choses positives et qui nous rassemble.

C’est avec cinq autres danseurs de la troupe que danse Léo Walk dans ce spectacle qu’il a lui-même chorégraphié sur une musique de Flavien Berger. Un spectacle qu’il décrit comme enveloppant : "Après le covid j’avais besoin d’avoir espoir à nouveau, en l’humain, en plein de choses, et je pense que c’est une pièce qui est très enveloppante, qui est très douce […]. Il y a un truc très chaleureux dans cette pièce."

Maison d'en face, c'est le 31 mars 2023 au Cirque Royal de Bruxelles.