Maison chaleureuse et lumineuse à la déco vintage pour une jeune famille à Bruxelles

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent découvrir le lieu de vie coloré de Camille et Mathieu à Bruxelles. Tous les deux antiquaires, la décoration vintage est très présente et bouge souvent en fonction de leurs envies. Chaleureuse et lumineuse, cette maison est pensée pour les enfants en intégrant du mobilier résistant. Découverte de ce lieu plein de vie ce samedi à 20h20 sur La Une.