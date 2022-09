Maisie Williams a levé le voile sur les violences qu’elle a subies enfant

Maisie Williams (Arya Stark dans "Game of Thrones") s’est confiée sur les problèmes d’identité, d’anxiété et de santé mentale dont elle a souffert enfant et dont elle souffre encore maintenant. Pour se faire comprendre, l’actrice de 25 ans a dû revenir sur les violences que son père lui a fait subir.

Dans le podcast The Diary of a CEO, Maisie Williams, surtout connue pour avoir campé le rôle de l’intrépide Arya Stark dans Game of Thrones, s’est confiée sur les abus dont elle a été victime lorsqu’elle n’était qu’une enfant.

Après la séparation de ses parents quand elle avait quatre mois, Maisie Williams a souffert de la relation traumatisante qui la liait à son père. "Aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours eu du mal à dormir, et je pense que je n’avais pas réalisé la gravité de bon nombre de choses traumatisantes qui se produisaient. Mais quand je regardais les autres enfants, je me demandais : ‘Pourquoi est-ce qu’ils n’ont pas l’air de comprendre la douleur, l’angoisse ou la peur ? D’où vient leur joie ?’ "

Lorsqu’elle était âgée de 8 ans, les instituteurs de Maisie ont remarqué "que quelque chose n’allait pas". L’actrice de 25 ans estime qu’" ils ont su poser les bonnes questions […] C’était la première fois que toutes les portes étaient ouvertes et que tout ce que je vivais était étalé sur la table". Elle a pourtant tenté de défendre son père car comme elle le souligne, elle a été "endoctrinée d’une certaine manière".

Quand Williams a enfin pu échapper à ce père violent qu’elle n’a plus jamais revu, elle a pu réfléchir à tout ce qui lui est malheureusement arrivé. Cette réflexion lui a permis de comprendre qu’elle n’était coupable de rien. "J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Ce n’est pas à cause de moi que ces mauvaises choses sont arrivées quand j’étais enfant. Je pensais que c’était le cas. J’ai cru qu’il y avait quelque chose d’intrinsèquement mauvais chez moi.", a-t-elle déclaré avant de préciser qu’elle ne sait pas ce qui a poussé son père à maltraiter ses enfants.