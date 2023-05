Mais qui était cette personne en cape noire au couronnement de Charles III ?

Une silhouette en cape noire passe dans l’arrière-plan lors de la cérémonie du couronnement de Charles III, mais qui était-ce ?

Si vous avez regardé le couronnement de Charles III ce week-end ou si vous avez traîné sur les réseaux sociaux depuis, vous avez peut-être vu passer lors de la cérémonie ce que certains pensent être un présage de mort…

Juste après le passage des gardes royaux, une silhouette noire et encapuchonnée passe dans le fond de la scène avec ce qui ressemble à un long bâton. Les vidéos misent en ligne rapidement sur Twitter et TikTok ont été vues plus de 2,5 millions fois.