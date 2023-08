Mais qui est vraiment Sepp Kuss ? "Probablement le meilleur lieutenant de tous les temps"

En 2014-2015, il remporte le championnat national de VTT. Si les efforts du jeune Américain sont concentrés sur cette discipline, il s’essaye aussi à la route.

"Le VTT est roi ici à Durango et il est devenu très bon dans ce sport. Mais pour atteindre le sommet dans le monde du VTT, il faut dépenser beaucoup d’argent et courir en Europe pendant quelques années. Sepp ne voulait pas vraiment cela au début de sa vingtaine. Il voulait étudier. Son éducation à Boulder où le cyclisme est centré sur la route a vraiment déclenché le basculement", rajoute Chad Cheeney.

"À Durango, il grimpait sur des chemins de terre et parcourait tous les sentiers de montagne. À Boulder, c’étaient des routes interminables remplies d’amateurs et de professionnels qui faisaient la même chose. Et avec Strava (l’application utilisée par de nombreux cyclistes amateurs et pros, ndlr), cela devient une source de compétition et de motivation pour aller chercher les KOM (king of the mountain, ou roi de la montagne, ndlr). Sepp était vraiment motivé par Strava, d’une manière amusante. Et à l’époque, il y avait plus d’opportunités de gagner sa vie sur la route aux États-Unis, de sorte que les talents étaient plus facilement intégrés par les équipes semi-professionnelles".

Et les résultats vont suivre rapidement. Dès 2016, il intègre l’équipe continentale Rally Cycling. Il roule avec son compatriote Brandon McNulty. Il ne reste dans cette équipe qu’un peu moins de deux ans. La faute à de très bons résultats, notamment au Tour d’Utah en 2017, où il termine 9e, mais surtout au Tour de Californie qu’il termine à la 28e place (avec une 10e place lors de l’étape reine, au sommet du Mont Baldy). Il est repéré par l’équipe Jumbo-Visma (à l’époque, elle s’appelle Team LottoNL-Jumbo) et il signe un contrat de deux ans, avant de prolonger l’aventure jusqu’à aujourd’hui.