Mais qui est Mirra Andreeva, la jeune pépite du tennis féminin ?

Il n’y a pas qu’une Andreeva qui débarque petit à petit sur le circuit pro, aux côtés de Mirra se trouve sa grande sœur Erika, âgée de 19 ans. Elle aussi douée et plutôt précoce, elle est présente comme une boussole aux côtés de sa cadette. Mais ces derniers mois, Erika a vu sa sœur la dépasser au classement de façon fulgurante. Il faut dire que Mirra est occupée à prendre une autre dimension laissant présager les meilleurs augures.

Les frangines s’entraînent au même endroit, elles ont toutes deux intégré l’encadrement très pro de l’Elite Tennis Center à Cannes, tout comme un certain Daniil Medvedev. Mirra y fait vraiment figure de prodige parmi les prodiges. Et ces derniers mois ont confirmé cette tendance puisque la jeune fille a terminé la saison 2022 en 405e position au classement WTA (ce qui est déjà très bien pour une joueuse de 15 ans) mais elle a pris une autre dimension depuis lors et est désormais aux portes du top 100 (WTA 102). Et elle y frappe très fort, à cette porte du plus haut niveau.