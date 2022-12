Mais qui est donc ce Bruxellois qu’on voit parmi les Argentins, et qui embrasse la Coupe du Monde ?

Joindre l’utile à l’agréable

"Ce n’était pas évident, c’était très sécurisé", nous raconte Fouad, par téléphone depuis Doha avec une petite voix témoignant d’une nuit plutôt courte et un refroidissement lié à la climatisation. "J’étais dans le staff de l’organisation de la Coupe du Monde, je travaille dans la sécurité spéciale et rapprochée de certaines personnalités et certaines équipes. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Certains aspects doivent rester secrets."

D’abord en tribunes, dimanche, "je me suis ensuite retrouvé sur le terrain et c’est comme cela que j’ai pu faire la fête avec les joueurs et la Coupe du Monde. Comme je suis un fan de Lionel Messi, j’étais, je l’avoue, doublement content."

Un cliché, posté sur ses réseaux sociaux, montre l’un des moments forts de cette soirée pour Fouad, avec son badge autour du cou. "Sur le terrain, les familles des joueurs étaient présentes. Elles prenaient des photos avec la coupe. Puis la coupe est arrivée. J’en ai profité. Etant donné que je portais le maillot de l’Argentine, c’était plus facile. Sur le moment, la sécurité était très pointilleuse. Il fallait montrer patte blanche. Comme je connaissais également la famille de Messi, que j’ai eu l’occasion d’accompagner à l’époque où elle vivait à Barcelone, cela a été plus simple pour moi. Pour des rencontres de Champions League et lors des Clasicos, on faisait appel à nos services."