Mais qui es-tu, Yves Tumor ?

Signé sur l'influent label Warp (Flying Lotus, Aphex Twin, Broadcast), le nouvel album d'Yves Tumor s'intitule "Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume ; (Or Simply, Hot Between Worlds)". Déjà en lice pour une victoire au saut en longueur lors des prochains JO, ce titre kilométrique donne, d'emblée, une brève idée du chantier à venir... Chargé de questions existentielles, de réflexions sur l'apparence, l'appartenance et les croyances, le quatrième essai de l'artiste américain s'appuie sur toutes les recherches entamées, en solitaire, au cours des dernières années. Dans son laboratoire, inauguré en 2015, Yves Tumor confectionne d'étranges parfums R&B, s'essaie à des expériences psychédéliques, se risque à des tests de résistances électroniques et n'est jamais à l'abri d'explosions bruitistes. Fourré dans un accélérateur de particules, tous ces éléments brûlent à présent au cœur d'un projet hybride et totalement débridé.