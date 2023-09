Mais qui connait la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

C’est une petite question posée dans le cadre du nouvel épisode du PODCAST "Le Tournant" qui questionne cette semaine l’enjeu du vote et de la démocratie, avec des jeunes âgés de 16 et 17 ans : "Qui (parmi les 80 jeunes qui ont participé à l’émission) connait la Fédération Wallonie – Bruxelles ?" Réponse: "Euh…"

Sur les 80 jeunes issus des 3 écoles participantes (le Collège Cardinal Mercier de Braine l’Alleud, l’Athénée Charles Janssens à Ixelles, et l’Athénée de Marchin , près de Huy), seuls 2 étaient capable de préciser un peu. "C’est une des trois communautés en Belgique, celle qui représente les personnes de langue française" expliquait un élève de Marchin "et je pense que c’est aussi la fédération qui s’occupe de ce qui concerne les écoles" ajoutait une autre. Dans le mille !

Par-contre à la question de savoir comment on désigne les députés de ce parlement et combien ils sont… là c’était le néant complet. Et on ne va sûrement pas leur jeter la pierre. Pas sûr que ce soit beaucoup plus clair dans la tête d’une majorité d’adultes.

La communauté française pour les nuls

Alors petit rappel rapide, à l’aide du dictionnaire politique du CRISP : La Fédération Wallonie-Bruxelles désigne la " communauté française de Belgique ". Elle est l'une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.

La Fédération Wallonie-Bruxelles est principalement responsable de l'enseignement, de la culture, de la jeunesse et des médias.