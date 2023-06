Mais quelle est cette maison qui fait pleurer les gens lorsqu'ils passent devant ?

En Angleterre, une famille a acheté une maison en 2016. Une maison charmante mais a priori banale. Sauf que c’est là qu’Harry Potter y avait sa "chambre" dans le placard sous l’escalier ! Alors au 12 Picket Post Close de Bracknell, dans le comté du Berkshire, c’est le défilé quotidien de fans de la saga !

La maison de cette famille britannique est devenue un lieu touristique à elle seule ! Pour les fans d’Harry Potter, c’est la maison située au 4 Privet Drive, mais son adresse réelle, c’est bien au 12 Picket Post Close. Alors chaque jour, des visiteurs venus de partout débarquent devant la maison pour découvrir où le jeune sorcier avait reçu sa lettre d’admission à Poudlard, et ils sont, semble-t-il, fort émus, d’après le propriétaire :

" Certaines personnes fondent en larmes en la voyant, raconte le propriétaire de la maison au média The Sun. C’est bizarre. Les enfants, ça se comprend, mais même les adultes. Ils viennent parfois entièrement déguisés pour recréer des scènes. […] Certaines personnes font des kilomètres pour venir. Elles viennent du monde entier. Certains d’entre eux sont un peu étranges. On a l’habitude, mais on n’a pas l’habitude en même temps ".

Et de raconter que les fans viennent même déguisés en sorcier ! Un propriétaire en tout cas super cool puisqu’il n’hésite pas à bouger sa voiture de l’allée pour que les fans puissent faire de belles photos !

" Ça ne me dérange pas. Harry Potter, c’est incroyable. Je le comprends. Mais quand vous rentrez du travail et qu’ils sont tous sur votre allée, c’est un peu fou ", reconnaît-il.