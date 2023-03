"Mais quelle audace" : Karim Benzema répond sèchement aux nouvelles déclarations de Didier Deschamps

Karim Benzema-Didier Deschamps, épisode 987. Vendredi, le sélectionneur des Bleus était longuement revenu sur la blessure de Karim Benzema, qui avait privé le Madrilène de la Coupe du monde avec l'équipe de France. Touché juste avant l'entame du Mondial, il avait dû se retirer, la mort dans l'âme et faire l'impasse sur le tournoi.

C'est en tout cas ce que Deschamps a affirmé au Figaro. Il est revenu sur le moment de l'annonce de la blessure : "Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : "C’est mort". Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : "Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager". En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte" a-t-il expliqué.

Des déclarations qui ne sont évidemment pas tombées dans l'oreille d'un sourd. On rappelle d'ailleurs qu'à l'époque de la Coupe du monde, certaines rumeurs avaient filtré, comme quoi Benzema était de retour sur pieds à temps et donc apte à éventuellement jouer la finale. Malgré ces rumeurs, il n'avait jamais réintégré le noyau des Bleus.

Visiblement peu d'accord avec les déclarations de son désormais ex-sélectionneur, le jeune retraité des Bleus n'a pas tardé à réagir. Et comme souvent avec Benzema, c'est passé par les réseaux sociaux. Dans la soirée, il a publié deux story sur Instagram... qui ne laissent pas de place au doute. La première relaie différents propos de Deschamps et est assortie de la phrase "Mais quelle audace" et d'un emoji clown.

La 2e est un extrait vidéo d'un homme répétant la phrase : "Menteur, tu es un menteur." Un dernier message pour la route ? Un "Sacré Didier… Bonne nuit." qui en dit long sur la relation tumultueuse entre les deux hommes qui ne communiquent désormais plus que par médias interposés.