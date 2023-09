Mais quel est donc le mystère de cet œuf en or retrouvé au fond de l’océan ?

Lors d’une plongée dans le golfe de l’Alaska, les chercheurs de la NOAA Ocean Exploration ont découvert un objet mystérieux ressemblant à un œuf d’or (écrasé).

Le 30 août 2023, l’équipe de la NOAA, utilisait des véhicules télécommandés pour explorer un mont sous-marin dans le golfe de l’Alaska à une profondeur d’environ 3300 mètres lorsqu’ils sont tombés sur un objet non identifié ressemblant à première vue à un "chapeau jaune" (un chapeau de paille). Après de plus ample observation, ils ont finalement baptisé l’objet d'"œuf en or" (ou d'"orbe dorée").

Dans un communiqué sur leur site, l’équipe raconte le moment de la découverte : "Au milieu d’une poignée d’éponges blanches, ce spécimen lisse, doré, en forme de dôme, d’un peu plus de 10 centimètres de diamètre, était étroitement collé à un rocher. Un petit trou ou une déchirure près de sa base a révélé un intérieur de couleur similaire."