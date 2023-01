Mais que se passe-t-il avec Leandro Trossard ? La guerre est déclarée avec Brighton

Il portait Brighton à lui tout seul (ou presque) depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable, Leandro Trossard a vu son statut changer depuis son retour de la Coupe du monde.

Avant de s’envoler pour le Qatar avec les Diables Rouges, l’homme à tout faire de l’attaque des "Seagulls" réalisait une superbe saison. Auteur de 7 buts, dont un triplé retentissant contre Liverpool, et 3 assists, Leandro Trossard en a épaté plus d’un et a logiquement attiré les convoitises.

Mais depuis son retour du Mondial et la reprise de la Premier League, Trossard n’est plus le même joueur. Sur la pelouse face à Southampton durant 83 minutes, le Belge n’a ensuite disputé qu’une petite heure de jeu contre Arsenal avant de rester sur le banc à Everton. Quelques jours plus tard, il ne figurait même pas sur la feuille de match pour affronter Middlesbrough en FA Cup.