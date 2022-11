Mais que se passe-t-il avec Kevin De Bruyne ?

Mais plus que ses performances, c’est son attitude qui surprend. A la mi-temps du match face au Canada, l’altercation entre KDB et Toby Alderweireld n’avait alors été prise comme un simple fait de match électrique entre deux coéquipiers. Avec le recul, elle peut finalement témoigner d’une certaine tension dans le chef du rouquin de City, plus bougon qu’à l’accoutumée. Comme ces déclarations tapageuses, la veille du match, déjà crucial face au Maroc, qui n’ont sans doute rien fait pour améliorer l’alchimie du groupe belge : "Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante et elle a perdu quelques joueurs clés. Ceux qui arrivent ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018" confiait-il laconiquement au Guardian samedi, visant ses jeunes coéquipiers au lance-roquettes.

Toujours aussi énigmatique et sur la défensive, Roberto Martinez pointait une “question de mentalité” après la défaite marocaine. Alors est-ce mental ? Possible. Martinez visait-il Kevin De Bruyne ? Probablement.

Alors, KDB est-il frustré au point que sa motivation s'étiole ? Frustré par les prestations collectives et le (non) jeu des Diables Rouges ? Peut-être. Contre le Canada, et c’est probablement l’exemple le plus flagrant, KDB nageait seul entre deux océans. Trop haut pour servir de relais à la défense, trop seul dans l'entrejeu, il devait sans cesse décrocher pour espérer toucher un ballon. Et bien souvent, les défenseurs, Alderweireld en tête, préféraient balancer un long ballon, sans passer par la case KDB. Frustrant.

Et même quand il touchait le cuir, De Bruyne n’en faisait pas toujours bon usage, ses passes d’ordinaire bien senties laissant place à des approximations inhabituelles pour lui. Face au Maroc, ça a été globalement similaire. De Bruyne a davantage participé au jeu mais en faisant quelques mauvais choix. Comme sur cette frappe, trop facilement contrée à la 16e minute, alors que plusieurs coéquipiers semblaient bien mieux placés que lui.

Sans vouloir se l’avouer, De Bruyne est donc sans doute probablement tout aussi frustré de ses propres prestations. Ses prouesses mancuniennes, il ne parvient, pour l’instant pas à les reproduire sur la plus grande scène du monde. Moins bien entouré ? Moins concerné ? Davantage ciblé ? Les possibilités sont nombreuses. Mais en l’espace de deux matches, le constat est limpide : 1 petit tir tenté, bien trop peu pour un joueur de son calibre "Je suis tout à fait capable de faire ce que je dois faire, mais je sens la différence par rapport à il y a huit ans. J’ai besoin de plus de traitements, de plus de repos" confiait-il, toujours au Guardian.

Une fatigue mentale et physique, une frustration qui germe au gré des mauvais résultats et des adversaires qui apportent plus d’impact que sa propre équipe, autant d’ingrédients qui font que, pour l’instant, la mayonnaise De Bruyne ne prend pas. Et quand le chef d’orchestre a perdu sa baguette, c’est malheureusement toute la symphonie belge qui joue faux.