"Mais que c’est long ​​​​​​​quand on attend un prince charmant qui ne vient pas" chante Jean-Luc Fonck

Voulez-vous que je vous raconte une histoire ?

Si vous n’voulez pas c’est trop tard

Parce que j’ai déjà commencé a la raconter

Alors ouvrez bien vos yeux, et écoutez…

Ça se passe dans un petit village de Bohème

Là-bas il y a une fille avec des problèmes

Elle attend le Mariage, elle attend le bonheur

Mais quand elle regarde dehors il n’y a que l’extérieur

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Quand on attend

C’est beaucoup plus long

Quand on attend

Que quand on n’attend pas

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Mais que c’est long

​​​​​​​Quand on attend

Quand on attend

Un prince charmant

​​​​​​​Qui ne vient pas

En attendant, que le prince vienne en attendant que l’amour passe

Elle écoute en boucle les chansons de Julio Iglesias

Elle écoute Slimane Et Frederic François

Les chansons d’amour, c’est pas d’l’amour mais c’est déjà ça

Elle regarde des films à l’eau de rose

En versant des larmes mouillées

Quand elle pleure trop elle appuie sur le bouton "pause"

Pour laisser le temps aux larmes de sécher

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Mais que c’est long

​​​​​​​Quand on attend

C’est beaucoup plus long

Quand on attend

​​​​​​​Que quand on n’attend pas

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Mais que c’est long

​​​​​​​Quand on attend

Quand on attend

Un prince charmant

​​​​​​​Qui ne vient pas

Elle adore les romans-photos elle est abonnée à nous deux

Elle les connaît tous par cœur, sur le bout des doigts

Tous les soirs, elle pense que demain ça ira mieux

En comptant les Moutons Dans son grand lit tout froid – glagla

Elle a déjà testé l’amour mais elle n’a pas aimé

Faut dire que c’était avec Henri – Henri de veau – le fils du boucher

Il était aussi romantique qu’une escalope panée

Aussi galant qu’un cervelas elle en a eu hache

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Mais que c’est long

​​​​​​​Quand on attend

C’est beaucoup plus long

Quand on attend

​​​​​​​Que quand on n’attend pas

Mais que c’est long

Mais que c’est long

Mais que c’est long

​​​​​​​Quand on attend

Quand on attend

Un prince charmant

Qui ne vient pas