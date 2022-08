Mais qu’est-ce qui cloche à Liverpool ?

…et tout est dépeuplé. Liverpool a peut-être sous-estimé l’impact du départ de Sadio Mané pour le Bayern Munich. Alors que les Reds font la moue en ce début de saison avec deux points au compteur et une 16e place, les Bavarois sourient. Après une victoire en Supercoupe d’Allemagne (3-5 face à Leipzig), le Bayern a corrigé tous ses adversaires en Bundesliga, terrassant notamment Francfort (1-6) et Bochum (0-7) ce week-end. Mané n’est pas étranger à ses bons résultats puisqu’il a déjà planté 4 roses depuis son arrivée en Bavière, presque plus que Liverpool (5 buts en 3 matches de Premier League) à lui seul.

À Liverpool, Mané aura laissé un souvenir impérissable (120 buts et 49 assists en 269 matches). Positionné sur la gauche du trio d’attaque aux côtés de Roberto Firmino et de son acolyte Mohamed Salah, le Sénégalais présentait une polyvalence que n’a pas encore Luis Diaz, son actuel remplaçant.

Rapide, percutant et redoutable devant le but, Mané attirait l’attention des défenseurs adverses et libérait ainsi de l’espace pour Salah, qui se retrouvait souvent en bonne position pour se montrer décisif. Orphelin de Mané, l’Egyptien, désormais entouré par Diaz et la nouvelle recrue Darwin Nuñez, doit se réinventer à l’instar d’un Liverpool qui fait preuve d’un manque de créativité et d’inspiration flagrant depuis le début de la saison.