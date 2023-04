Mais qu'est-ce que c'est la viande hybride ?

Vous prenez la recette d'un steak de soja ou de lentilles. Vous y ajoutez un peu de collagène et de graisses d'origine animale. Et vous obtenez la toute nouvelle tendance alimentaire, qui pourrait régler non seulement la question du goût des alternatives végétales mais aussi la problématique du coût.

Ajouter de la graisse animale dans les steaks végétaux pour améliorer leur goût. Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant ? Tout simplement parce que les alternatives végétales ont d'abord été pensées pour répondre à la demande de consommateurs souhaitant éliminer de leur alimentation des ingrédients d'origine animale.