Mais pourquoi y a-t-il internet sur les plus hauts sommets de la planète ?

Chaque année, le plus haut sommet d’Afrique attire plusieurs dizaines de milliers de touristes courageux, venus se lancer dans son ascension. Il n’est d’ailleurs pas le premier haut sommet à bénéficier d’une connexion Internet. Depuis 2010, le plus haut de tous, l’Everest, dispose lui aussi d’un réseau de téléphonie à haut débit, qui permet aux alpinistes de surfer sur Internet et de passer des appels audio et/ou vidéo depuis leur camp de base, à plus de 5000 m d’altitude.

Pour les entreprises chargées de l’installation des antennes et de leur maintenance, cela représente un défi technique avec le froid et les vents violents à cette altitude, mais aussi le manque d’électricité, produite uniquement par de l’énergie solaire. Pour les alpinistes, c’est tout bénéfice. Le fait d’installer une connexion au sommet de ces montagnes permet de ne plus dépendre d’une couverture téléphonique par satellite, à la fois moins fiable et surtout beaucoup plus chère.