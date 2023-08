Mais pourquoi la Russie veut-elle faire alunir sa sonde sur le pôle Sud de la Lune, réputé très dangereux?

Avec Luna 25, la Russie se lance un peu dans un quitte ou double, soit elle se relance dans la course spatiale, soit elle revient à la case départ. La Russie avait pourtant commencé en force puisque l’URSS est la toute première nation à avoir envoyé un satellite, Spoutnik, autour de la terre en 1957, puis un cosmonaute, le célèbre Gagarine et enfin une femme.

Mais depuis le programme Apollo, de vol habité vers la lune, les États-Unis lui dament le pion. Et il faut bien le dire, la technologie russe n’a pas beaucoup évolué depuis l’ère soviétique, comme l’explique Emmanuel Jehin : "Les Américains ont quand même une grande longueur d’avance. La technologie, notamment de la Nasa, est beaucoup plus évoluée que les technologies utilisées par les Russes, qui datent toujours de l’ère soviétique. C’est d’ailleurs pour cette raison que les Russes n’ont plus envoyé de mission spatiale très importante et qu’ils essaient de redorer leur blason".

"Ils ont énormément de soucis techniques, des sondes qui se sont crashées, poursuit-il. Il y a eu des problèmes de corruption très importants au niveau de Roscosmos, l’agence spatiale russe. Et avec la guerre en Ukraine, ça n’a pas arrangé leurs affaires puisqu’ils n’ont quasi plus de collaboration avec l’Occident, au niveau de l’échange de technologie. Et donc les Russes vont aller sur la Lune avec des technologies qui leur sont propres."