Mais pourquoi la peau tiraille après la douche ?

Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques sont partis d'un constat simple : la peau est non seulement le plus important organe du corps, en termes de poids et de superficie, mais aussi le plus exposé aux agressions extérieures.

L'usage d'un produit nettoyant entraîne une contraction de la couche cornée (la plus extérieure) mais l'application d'un produit hydratant la fait gonfler.

À partir de cet état des lieux, les auteurs de l'étude ont imaginé que les forces mécaniques générées par ces distorsions de la peau pouvaient potentiellement atteindre des récepteurs sensoriels spécifiques ("mécanorécepteurs") pour se métamorphoser en signaux neurologiques qui alertent le cerveau, ce qui se traduit par une sensation de tiraillement.

L'étude, publiée dans la revue PNAS Nexus explique comment l'équipe a examiné les effets de neuf formules hydratantes et de six nettoyants sur des échantillons de peau prélevés sur la joue, le front et l'abdomen, puis déterminé les changements opérés sur la couche cornée en laboratoire avant d'intégrer ces informations dans un modèle de peau humaine pour tenter de déceler les signaux envoyés par les mécanorécepteurs.

Ultime étape : comparer ces prédictions avec les sensations de tiraillement ressenties - ou non - par les 2000 femmes recrutées en France pour tester les crèmes hydratantes, et les 700 femmes conviées en Chine à évaluer les nettoyants.