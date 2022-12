Mais pourquoi des producteurs de fruits arrachent-ils leurs arbres en région liégeoise ?

Pour soulager les producteurs, le ministre fédéral de l’Agriculture David Clarinval a annoncé plusieurs mesures, détaillées cette semaine dans le quotidien L’Avenir. Il est notamment question de réduction des cotisations sociales provisoires et d’un report d’un an de celles de 2023, sans majoration.

"Ça ne représente que de toutes petites sommes, tempère Olivier Warnier. Une année comme celle-ci, on va perdre entre 2000 et 6000 euros par hectare !" Quand on sait qu’une exploitation moyenne fait une vingtaine d’hectares, on se rend vite compte que les sommes perdues donnent le vertige. "C’est dérisoire par rapport au manque à gagner et aux pertes que vont subir les exploitations", répète le producteur.

Notez qu’en Wallonie, les fruiticulteurs bénéficieront aussi d’une prime accordée aux entreprises particulièrement gourmandes en énergie.