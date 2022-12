Mais pourquoi ce 'A' au lieu du 'E' dans The Beatles ?

Quatre garçons dans le vent, les fameux Beatles, sachez que ce n’est pas le premier nom qu’ils se sont donné. On a eu les Black Jacks et the Quarry Men, puis la recherche se précise avec Long John and the Silver Beats puis les Silver Beetles et les Beetles, mais on n’y est pas encore puisqu’il y a une petite nuance d’orthographe.

Les scarabées en anglais ça s’écrit B-E-E-T-L-E-S, il y a donc une petite lettre " A " qui s’est glissée. Et pour les explications, il y a plusieurs théories alambiquées et des explications sensées. Comme ce jour où John Lennon a prétendu avoir eu une vision d’un homme apparu dans une tarte enflammée qui lui aurait déclaré "à partir de ce jour vous êtes les Beatles avec un A". Un autre jour, il a déclaré y avoir "juste pensé" ou encore que ce "A" était juste une blague.