Mais où va s’arrêter Erling Haaland ? "Les chiffres sont effrayants" pour Pep Guardiola

Avec son triplé (et deux passes décisives) lors de la victoire 6-3 face à Manchester United, Erling Haaland continue d’affoler les statistiques avec ses buts qui n’en finissent plus. En ligne de mire, le nombre de buts en une saison détenu par Mohamed Salah et ses 32 réalisations lors de la saison 2017-2018 avec 20 clubs.

Pep Guardiola, le coach d’Erling Haaland a sans doute trouvé les mots justes à propos de son attaquant à l’issue de la victoire de Manchester City face à United : "Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous essayons toujours de l’aider et j’ai cette impression incroyable qu’il a toujours l’air affamé et qu’il est si compétitif. Honnêtement, les chiffres sont effrayants."

Effectivement, où va-t-il s’arrêter ? Le joueur Norvégien a écrasé le record détenu par Michael Owen qui avait mis 48 matches pour réaliser trois triplés en Premier League. Haaland lui n’a mis que… huit matches. Ruud van Nistelrooy a mis 59 matches , Fernando Torres (64), Andy Cole (65) et Luis Suarez (71). En plus de ses trois buts face à United, Haaland avait déjà réalisé des triplés contre Crystal Palace et Nottingham Forest.

Un autre record a également été battu dans cette rencontre face à United. Grâce à ses deux passes décisives, Haaland est le 25e joueur directement impliqué dans cinq buts lors d’un match de Premier League. Le Norvégien devient le plus jeune de la liste à 22 ans et 73 jours. Il est aussi le 3e joueur de Manchester City à inscrire un triplé face à son rival United en compagnie d'Horace Barnes en 1921 et de Francis Lee en 1970.

Avec 14 buts et cinq assists en 8 matches disputés de Premier League dont trois triplés, le cyborg éclabousse le championnat anglais après déjà avoir éclaboussé la Bundesliga, le championnat d’Autriche et le championnat de Norvège. Partout où il passe, le phénomène norvégien fait parler ses statistiques. Pourtant, à chaque fois, le palier franchit est plus difficile.